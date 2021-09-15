ميسان تضع خطة صحية امنية لتأمين زيارة الاربعين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلن مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق عن وضع خطة للإسناد الطبي الطارئ بمناسبة اربعينية الامام الحسين.

وقال العلاق عقد في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادة شرطة المحافظة ان الخطة تضمنت اربع مراحل بالتنسيق مع القوات الأمنية منها تهيئة الادوية والمستلزمات وتغطية المفارز الطبية للطرق المؤدية لحدود المحافظات المجاورة ونشر المفارز الطبية الثابتة والجوالة مع اجهزة الكشف عن اصابات الكورونا على طول طريق المشاية إلى حدود ناحية الفجر التابعة إلى محافظة ذي قار.

وأضاف كما تضمنت الخطة نشر عجلات الإسعاف على طول الطريق والمرابطة إلى حين انتهاء مراسيم الزيارة وعودة الزائرين إلى ديارهم بسلام، إضافة الى دعم دائرة صحة كربلاء المقدسة بالكوادر الطبية والصحية وعجلات الإسعاف الفوري والمستلزمات الضرورية من الأدوية والعلاجات.

من جانبه أكد قائد شرطة المحافظة اللواء حسن هاشم السراي: إعداد خطة متكاملة من قبل قيادة الشرطة لتوفير الحماية لجموع السائرين إلى كربلاء المقدسة وتقسيم المحافظة إلى عدد من القواطع واسناد دائرة صحة ميسان وحماية المفارز الطبية على طول طريق مشاية زوار أربعينية الإمام الحسين ع. .