ميسان تشيع منتسب أمني استشهد في نزاع عشائري

ميسان تشيع منتسب أمني استشهد في نزاع عشائري

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..شيعت القوات الأمنية في ميسان الأربعاء وبمراسيم رسمية احد المنتسبين الذي استشهد خلال عملية امنية لفض نزاع عشائري في ناحية العزير.

وحضر المراسيم اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي قائد عمليات ميسان وقائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي وجمع غفير من ضباط ومنتسبي الدفاع والداخلية.

يذكر ان الشهيد العريف ( سامر سعيد ) هو منتسب لقيادة عمليات ميسان ضمن (الفوج الأول السرية٣ لواء٩٧ فق١١) وقد استشهد اثناء تأدية الواجب في فض نزاع عشائري.