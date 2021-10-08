ميسان تشهد اقبالا واسعا على التصويت الخاص دون تسجيل اي خرق او حادث يذكر

ميسان تشهد اقبالا واسعا على التصويت الخاص دون تسجيل اي خرق او حادث يذكر

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..شهدت محافظة ميسان، الجمعة، اقبالا واسعا للمشاركة بالتصويت الخاص بالقوات الامنية والنزلاء والتشكيلات العسكرية الاخرى لانتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١

ولم تسجل المفوضية ولا المراقبين المحليين ولا الكيانات السياسية اي خرق يذكر

واكدت المفوضية بان جميع الاجهزة تعمل ولايوجد اي عطل فيها الى ذلك لم تشهد المحافظة اي حظر وان كان جزئيا والعملية تسير بكل انسيابية من جانبها

المفوضية اوضحت انه لا تمديد لوقت الانتخابات وان الساعة السادسة هي إعلان غلق المراكز الاقتراعية فيما ستعلن المفوضية الساعة الخامسة عن المحطات التي سيتم فيها إعادة العد والفرز يدويا