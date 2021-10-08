ميسان تشهد اقبالا واسعا على التصويت الخاص دون تسجيل اي خرق او حادث يذكر

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..شهدت محافظة ميسان، الجمعة، اقبالا واسعا للمشاركة بالتصويت الخاص بالقوات الامنية والنزلاء والتشكيلات العسكرية الاخرى  لانتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١

ولم تسجل المفوضية ولا المراقبين المحليين ولا الكيانات السياسية اي خرق يذكر

واكدت المفوضية بان جميع الاجهزة تعمل ولايوجد اي عطل فيها  الى ذلك لم تشهد المحافظة اي حظر وان كان جزئيا والعملية تسير بكل انسيابية من جانبها

المفوضية  اوضحت انه لا تمديد لوقت الانتخابات وان الساعة السادسة هي إعلان غلق المراكز الاقتراعية فيما ستعلن المفوضية الساعة الخامسة عن المحطات التي سيتم فيها إعادة العد والفرز يدويا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مصدر : تفاهم سعودي ايراني بشأن تجديد ولاية الكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية

اخبار مصر

اعتبارا من صباح اليوم .. مصر ترفع أسعار الوقود المحلي

اخر الاخبار

طائرة مجهولة تقصف فصائل إيرانية على حدود العراق

اخبار العراق

كربلاء تشهد اقبال كبيرا للتصويت الخاص للدورة النيابية الخامسة

اخر الاخبار

اغلاق صناديق الاقتراع الخاص في عموم البلاد

اخر الاخبار

العراقي “علي جاسم” يصدم الجمهور ويعتزل الفن بعد قيامه بهذا الفعل

اخر الاخبار

تامر حسني يقيم حفلا ضخما بالأردن والجمهور الأردني يعلق

اخر الاخبار

تامر حسني يقيم حفلا ضخما بالأردن والجمهور الأردني يعلق

اخر الاخبار

الصحة العالمية تفجر مفاجاة غير سارة عن لقاح كورونا

اخر الاخبار

فايروس جديد يثير الجدل باعراض صادمة

اخر الاخبار

تحذيرات من الكوارث الجيولوجية والأعاصير

اخر الاخبار

إقبال كبير لمنتسبي القوات الأمنية على الانتخابات في الرمادي

اخر الاخبار

قرارات استبعاد بالجملة لمرشحين من قبل مفوضية الانتخابات

اخر الاخبار

عملية عسكرية في صلاح الدين لملاحقة داعش وتأمين الانتخابات

اخر الاخبار

العمليات المشتركة تعلن حقيقة “حظر التجوال” خلال الانتخابات

اخر الاخبار

أنباء عن وفاة سهير البابلي

اخبار العراق

بدأ عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون