ميسان تشكل لجنة لمتابعة وصول المياه الى البصرة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان، الاثنين، عن تشكيل لجـان مختصة بمتابعة التوزيعات المائيـة في ميسان وصولا الى قلعة صالح لتمكين وصول حصة البصرة.

وقالت المديرية في بيان تنفـيذاً لتوجيهات المـدير العـام للهيئة العـامة لتشغـيل و صيـانة حـوض دجلة أحـمد ليلـو الزبيـدي تم تشكيل لجان مختصة بمتابعة التوزيعات المائيـة من مركز الهـيئة.

وأشار الى ان اللجنة توجهت من قاطـع مؤخـر سـدة الكـوت إلى مقـدم سدة العـمارة إلى قضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسـان، وبرفقـة مسـؤول شعبـة المـوارد المـائية في القضاء، كما أجرت جولة ميدانية لمتابعة التوزيعات المائية، ورصد التجاوزات على جدول المراشنة للجـانب الأيسر لنهر دجلة في القضـاء

واوضح ان هذه الإجـراءات المكثفـة تاتي لضـمان تحقيق العدالة في وصول المياه للجميع وبالأخص لجنـوب المحافظة، منوها الى ضرورة وتمكين حصة محافظة البصـرة من المرور عبر مؤخر ناظـم قلعة صـالح.

وفي سياق ذو صلة واصلت مـديرية المـوارد المـائية في ميسـان أعـمال تطـهيرات جـدول “الســطيح” ضمـن قاطـع مسـؤولية شعـبة الموارد المـائية في ناحـية العـزير.

وقالت المديرية أن الهـدف من التطـهير لتسهـيل مهـمة جـريان المـياه في مقطـع الجـدول بعـد التخـلص من الترسـبات الطيـنية، ووصول المـياه إلى القـرى والأراضـي الزراعـية على جـانبي الجـدول، والعـمل جـار تنفـيذه بواسـطة آليات مديـرية صيـانة مشـاريع الري والبزل.