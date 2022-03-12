ميسان تستضيف البطولة العربية بالجيت كون دو

بمشاركة قطر وسورية ولبنان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. انطلقت في محافظة ميسان، اليوم السبت، النسخة الثانية من البطولة العربية  للجيت كوندو والتي تستمر على مدار يومين بمشاركة فرق محلية ودولية.

ويشارك في البطولة 15 ناديا، يمثلون 4 دول عربية هي قطر وسوريا ولبنان إضافة الى العراق وتتضمن تصفيات فرقية وفردية لتتويج المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة.

وقال رئيس اتحاد الجيت كون دو، علاء كفاح لـ(المستقلة) إن استضافة العراق لبطولة الأندية العربية جاءت بعد حصد البطل محمد محسن من ميسان لقب نسخة البطولة الأولى التي أقيمت في لبنان.

وأضاف أن النزالات ستجري في قاعة المعهد الفني في محافظة ميسان بحضور الكراند ماستر اللبناني ربيع حمزة رئيس الاتحاد العربي للجيت كون دو، وكذلك ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

يشار إلى أن العراق أحرز لقب البطولة الأولى للجيت كون دو الـتـي ضيَّفتها مدينة طرابلس اللبنانية، بفئة المتقدمين جامعاً ثمانية أوسمة، منها ستة أوسمة ذهبية ووسـامـان فضيان فـي البطولة.

من جهة أخرى نظمت مديرية شباب ورياضة ميسان،امس الجمعة، بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية استعراضا للدراجات النارية .

وشارك في الاستعراض فريق عراق بايكرز الذي تضمن دراجين من اسبانيا والبرازيل.

انطلق الاستعراض من شارع 60 قرب المدينة الترفيهية في المحافظة وصولا الى المخيم الكشفي مجاور مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في ميسان.

وقال مدير شباب ميسان شريف غياض لـ(المستقلة) إن الاستعراض من ضمن الأنشطة التي سعت لإقامتها المديرية وتقام بالتعاون مع الفرق التطوعية في المحافظة.

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