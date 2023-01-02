ميسان تدعم القوات الامنية بـ25 مليار دينارخلال عامين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /.. قالت الحكومة الحلية في ميسان أنها دعمت القوات الامنية عبر تخصيص مبالغ بالمليارات.

واوضح المعاون الامني لمحافظ ميسان قاسم عيسى ” ان المحافظة دعمت القوات الأمنية خلال عامي 2021 و2022 ب 25مليار دينار ضمن الموازنة””، مشيرا الى ان ذلك جاء لغرض “تمكينها من اداء واجباتها للحد من تجدد النزاعات العشائرية المتكررة”.

وأضاف ان حكومة ميسان انفقت 3 مليارات اخرى ضمن الموازنة التشغيلية للعامين المذكورين لدعم القوات الامنية في ميسان.

واوضح عيسى ان ذلك الدعم تضمن تجهيز القوات الامنية بكاميرات مراقبة على الشريط الحدودي وإعادة تأهيل وبناء الابنية الامنية ومراكز الشرطة وهذا بهدف تمكينهم من مكافحة الجريمة والحد من تجدد النزاعات العشائرية المسلحة