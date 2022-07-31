ميسان تدرج مشاريع خدمية ضمن قانون الامن الغذائي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت محافظة ميسان، الأحد، عن إدراجها مشاريع خدمية لعدة مناطق.

ونقل بيان عن المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان عن علي دواي قوله “تم إدراج منطقتي حي الرحمة الأولى والثانية ضمن مشاريع البنى التحتية التي تنفذ ضمن موازنة 2022 بعد تخصيص الأموال لها ضمن قانون الأمن الغذائي”.

وأشار الى إن “حيي الرحمة الأولى والثانية من الأحياء المستحدثة وتم إعداد التصاميم وأدخلت ضمن المناطق المشمولة بالخدمات”

وأضاف “يتضمن العمل تشييد مشاريع بنى تحتية فيها وكذلك إحالة أربع مدارس بواقع مدرستين في كل حي وفق التصاميم والمسوحات”.

وذكر دواي أن المشاريع أرسلت من قبل المحافظة بانتظار المصادقة عليها وتخصيص الأموال لتنفيذها وفق الضوابط والكشوفات المعدة مسبقا.