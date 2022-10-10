ميسان تخصص درجات وظيفية للصابئة والمسيحين ضمن الامن الغذائي

قائمقام قضاء العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت اللجنة المشكلة في العمارة لاستلام معاملات المتقدمين للحصول على تعيين وفق الـ 500 درجة التي تضمنها قانون الامن الغذائي عن وجود تعليمات وردت من وزارة المالية بخصوص القبول والتفاضل و حسب النقاط المدرجة والموضحة في الاستمارة.

وقال رئيس اللجنة الفرعية قائم مقام العمارة رائد شامل  في تصريح تابعته المستقلة  ان آلية قبول المتقدمين تكون حسب المفاضلة و التخصص وسنة التخرج والزوجية والأطفال وسنة التقديم في مكتب تشغيل العاطلين.

وأشار الى تخصيص درجات وظيفية للأقليات من الصابئة والمسيح من سكنة مدينة العمارة، مبينا أن المعاملات سوف ترسل الى اللجنة الرئيسية في المحافظة بمدة لا تتجاوز 20 يوم من تاريخ بدء استلام تلك المعاملات أمس الأحد.

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