ميسان تحقق نسبة إنجاز 65%من إنتاج الغاز  في مسعى للاكتفاء الذاتي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت شركة نفط ميسان، الأربعاء، عن تحقيقها نسب انجاز بلغت 65%بمشروع انتاج الغاز من خلال وحدتين طاقة كل وحدة 150 مقمق.

وقال إعلام الشركة لـ(المستقلة) ان الشركة حققت إنجازا كبيرا بلغ  65% من مجمل  مشروع استثمار الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق بواقع وحدتين تشغيليتين .

وأوضح بأنه ” سيتم عبر هذا المشروع إنتاج الغاز السائل بطاقة تصل الى (2000 – 2500)  طن يوميا لاستخدامها منزليا والسيارات التي تعمل بمنظومات الغاز، ومن المؤمل ان تغطي كميات الغاز السائل احتياجات محافظة ميسان وسيتم تصدير الكميات الفائضة”.

وأضاف “هنالك خطط مستقبلية لاستيعاب المشروع للغاز المنتج الفائض من حقول ميسان ( البزركان ، والفكة ، وابو غرب) و حقول الجهد الوطني (العمارة ، ونور) من خلال توسعة المشروع وإضافة وحدات معالجة جديدة لاستثمار جميع كميات الغاز على المدى البعيد” .

واكد ان شركة نفط ميسان تجهز حاليا الغاز الخام لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الكحلاء ، والبزركان ، وتجهز الغاز في تشغيل وحدة من محطة التوليد الاستثمارية الجديدة في الكحلاء وبطاقة ٢٥٠ ميغا واط .

وبين” أن المشروع يتلخص بتحلية وتجفيف الغاز المصاحب ومن ثم فصل مكوناته الأساسية للحصول على الغاز الجاف الذي يستفاد منه في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية”

واشار الى ان المشروع ضمن التراخيص المطورة لحقل الحلفاية وضمن التزامات شركة بتروجاينا الصينية (المشغل لحقل الحلفاية)، منوها ان شركة نفط ميسان هي من تتابع وتشرف على المشروع .

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