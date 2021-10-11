ميسان تحصل على مقعد اضافي في البرلمان  عبر الصابئة المندائيين 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حصلت محافظة ميسان على مقعد جديد لها في البرلمان العراقي ليصبح عدد نوابها 11 نائبا بعد ان كانت حصتها 10 نواب .

وقالت مصادر من المفوضية ان مرشح الصابئة المندائيين في ميسان اسامة كريم البدرحصل على مقعد الكوتا المخصص للصابئة المندائيين بعد حصوله على الاصوات التي تؤهله الى للوصول الى قبة البرلمان ممثلا للطائفة.

يذكر ان البدر هو فنان مسرحي و عضو نقابة الفنانين العراقيين فرع ميسان

وهنئت نقابة الفنانين في ميسان المرشح البدر عادة ذلك انتصارا لمحافظة ميسان بحصولها على مقعد إضافي في البرلمان.

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