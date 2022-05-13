ميسان تحدد الشهر العاشر من هذا العام موعدا لافتتاح المستشفى التركي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حدد محافظ ميسان علي دواي  الشهر العاشر من هذا العام موعداً لافتتاح المستشفى التركي سعة (٤٩٢) سريرا ، وبدء التشغيل التجريبي للمستشفى.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ :  ان دواي طالب وزير الصحة هاني موسى العقابي عند اللقاء به في مقر الوزارة ، بتحديد موعد نهائي لافتتاح مشروع المستشفى المتلكئ ، مشيراً الى تحديد الشهر العاشر من هذا العام موعداً لافتتاحه وبدء التشغيل التجريبي له.

واضاف : سيتم عقد أجتماع في محافظة ميسان بحضور ممثلي وزارة الصحة ودائرة صحة ميسان والمهندس المقيم ومدير الشركة التركية المنفذة للمشروع لمتابعة العمل وسرعة انجاز الفقرات المتبقية بموجب جدول .

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