ميسان تحتفي بالشاعرة المغتربة ذكرى لعيبي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أقام المركز الاستشاري للثقافة  والفنون في ميسان أمسية ثقافية – أدبية للاحتفاء بالشاعرة المغتربة ذكرى لعيبي بمناسبة إصدارها مجموعة قصصية جديدة.

وقال مدير المركز محمد الخزعلي لـ(المستقلة) إن الأمسية اقيمت على قاعة منتدى الثقافة والفنون في ميسان بحضور عدد من الشعراء والأدباء والمهتمين وتقام للاحتفاء بالشاعرة الميسانية ذكرى لعيبي التي حضرت الاحتفاء بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي في بلاد المهجر بسبب تعذر حضورها للعراق.

وأضاف أن الأمسية تتخللها قراءات نقدية وسرد قصصي للأديب تحسين علي كريدي وقراءة نقدية للقاص والروائي ضاري الغضبان رافقتها ريشة عازف العود حسن كحلاوي.

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