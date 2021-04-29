ميسان تتخذ  إجراءات وقائية لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا و السلالة الهندية

المستقلة/علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية صحة ميسان الخميس عن اتخاذها عدة إجراءات لمواجهة تزايد الإصابات في المحافظة.

وقال بيان أن مدير عام صحة ميسان الدكتور علي العلاق ترأس اجتماعا موسعا لقسم الصحة العامة وبحضور مدير القسم  الدكتور علي نعمة النوري لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس الكورونا ومنها سلالات خطيرة كالسلالة الهندية

واشار إلى مناقشة الاستعداد لاستقبال الوافدين من دوله الهند  واتخاذ كافة الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة العراقية

ودعا البيان المواطنين الى زيادة الوعي الوقائي والاحترازي وضرورة الالتزام والارشادات الصحية لمواجهة كورونا.  يذكر أن محافظة ميسان افتتحت امس مستشفى الامراض الانتقاليه لاستقبال مصابين كوفيد ١٩ بسعه اربعين سريرا وكذلك منظومة اوكسجين مركزية..

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