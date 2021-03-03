ميسان تباشر بعملية التلقيح ضد كورونا 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..باشرت دائرة صحة ميسان، اليوم الأربعاء، بعملية التلقيح ضد كورونا.

وقالت الدائرة في بيان انها باشرت صباح اليوم وبأشراف مديرها علي العلاق بأعطاه اللقاح للفئات المشمولة، مبينا بان الفئات هي منتسبي وزارة الصحة ووزارة الداخلية واصحاب الأمراض المزمنة.

و اوضح بأنه تم تحديد الفئة العمرية الخاصة من 60-50 سنة، منوها الى فتح المنافذ التلقيحية في ( مركز صحي الإسكان-مركز صحي سيد عاشور-علي الشرقي- الميمونة-المجرالكبير-قلعة صالح).

وأشار البيان الى أن الجرعة الثانية ستكون بعد ثلاثة اسابيع من اخذ الجرعة الأولى ، داعيا المشمولين الى مراجعة مراكز التلقيح.