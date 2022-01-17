ميسان تؤشر تحسنا ملحوظا بالمصادر المائية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية بيئة ميسان الاثنين عن تسجيلها تحسن ملحوظ بالمصادر المائية في ميسان.

وقالت المديرية في بيان ان الفرق البيئية لمديرية بيئة ميسان اجرت زيارات ميدانية لمتابعة المصادر المائية في المحافظة حيث لاحظت تحسنا ملحوظا في كمية المصادر المائية لنهر دجلة في قضاء المجر الكبير،مشيرة الى انها ذلك التحسن جاء بعد فترة الجفاف الشديد التي عانى منها القضاء والمحافظة لانخفاض مناسيب النهر في فصل الصيف المنصرم .

واكد البيان ان هذا التحسن الملحوظ الذي شهدته المصادر المائية مؤخرا نتيجة لكمية الامطار المتساقطة التي شهدتها المحافظة وساهمت بشكل كبير في ارتفاع المناسيب المائية وخصوصا في قضاء المجر الكبير .

وبين ان الفرق البيئية قامت بسحب نماذج من مياه النهر لاغراض اجراء الفحوصات المختبرية عليها لمعرفة المتغيرات الحاصلة وضمن الخطة المركزية التي تنفذها وحدة مراقبة المصادر المائية التابعة لشعبة البيئة الحضرية في المديرية في متابعة ومراقبة المصادر المائية في عموم المحافظة وسحب النماذج للفحوصات المختبرية لضمان صحة وسلامة المواطنين .