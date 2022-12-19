ميسان بحاجة ال 200 بناية مدرسية ليصبح الدوام احادي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..كشفت محافظة ميسان عن حاجتها لعدد المدارس قي المحافظة لاستيعاب الاكتظاظ بعدد الطلبة في المحافظة.

وقال محافظ ميسان علي دواي في تصريح ان محافظة ميسان تحتاج على الاقل الى 200 بناية مدرسية ، مؤكدا أن هذا العدد لوتوفر سوف يجعل الدوام أحادي في المدارس الحكومية.

واعرب دواي عن ثقته بأنه سينجز اكثر من 60% من المطلوب قريبا، مبينا ان هناك 24 بناية مدرسية ضمن خطة 2021 و 38 مدرسة ضمن موازنة الامن الطارئ فضلا عن 52 بناية مدرسية ضمن القرض الصيني.