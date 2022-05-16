ميسان..القبض على أب قتل ابنه رمياً بالرصاص

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..القت مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ، اليوم الاثنين ، القبض على أب قتل ابنه رمياً بالرصاص ، بسبب مشاجرة جرت بينهما في منزلهما الواقع بإحدى مناطق قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة .

وأوضحت المديرية ، أن قسم شرطة المجر الكبير بالاشتراك مع الاستخبارات وبعد تلقيها بلاغ مفاده تعرض أحد المواطنين (الإبن) إلى اصابة بطلق ناري في منطقة الرأس ووفاته في الحال من قبل الجاني (الأب).

وأشارت الى إلقاء القبض على المتهم (الأب) بعد ساعتين من تنفيذ جريمته وذلك خلال جمع المعلومات عن مكان تواجده ومداهمة منزل احد اقاربه الذي كان مختبأ فيه .

و افاد الجاني بأن سبب القتل هو رفض ابنه الامتثال لطلبه بعدم اطلاق النار على جاره اثر مشاجرة حدث بينهما . مما اضطر لأخذ السلاح وإطلاق النار عليه .

هذا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولياً بغية عرضه على القضاء .