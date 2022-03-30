المستقلة /- أعلنت مديرية شرطة ميسان، القاء القبض على أربعة مطلوبين للقضاء وفق مواد مختلفة خلال عملية امنية في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقلة اليوم الاربعاء، ان ” مفارزها المتمثلة بقسم شؤون السيطرات، تمكنت من القاء القبض على أربعة مطلوبين بقضايا مختلفة تنوعت بين القتل العمد، وحيازة السلاح”.

وأشارت المديرية الى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين كافة وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون النافذ”.