ميسان.. افتتاح جهاز المفراس الحلزوني الثاني  للاسراع في كشف كورونا

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي،  الاحد،  جهاز المفراس الحلزوني الثاني في مستشفى الصدر التعليمي والذي سيقدم خدمات تشخيصية للمرضى على مدار الساعة .

وقال دواي اثناء الافتتاح ان الجهاز  مقدم من وزارة الصحة والبيئة وسيقدم خدمات تشخيصية للمرضى على مدار الساعة كذلك يساهم في تشخيص المصابين بفيروس كورونا .

واضاف أن هذا الجهاز سيخفف الزخم عن المواطنين ويختصر الوقت ويساهم بسرعة انجاز الفحوصات الطبية.

واشاد دواي بالجهود المبذولة من قبل دائرة صحة ميسان لهذا الإنجاز رغم قلة التخصيصات المالية ،مؤكداً أن محافظة ميسان تضع القطاع الصحي من أولويات عملها واهتمامها كونه يرتبط بحياة الإنسان وصحة المجتمع بشكل عام

ونوه الى ان  المحافظة قامت  بإنشاء وتأهيل عشرات المراكز الصحية النموذجية وانشاء مراكز تخصصية وافتتاح قاعات وعشرات البيوت الصحية في عموم المحافظة فضلاً عن شراء (١٢) سيارة اسعاف حديثة نوع GMC وشراء المئات من الاجهزة الطبية والجراحية الحديثة والمتطورة .

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