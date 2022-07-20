ميسان تباشر بإجراءات التقديم على عقود الـ (1000) درجة وظيفية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. باشرت حكومة ميسان بإجراءات التقديم على عقود الـ (1000) درجة وظيفية ضمن قانون الأمن الغذائي لحملة شهادة (البكالوريوس والدبلوم) من أبناء المحافظة.

ووجه محافظ علي دواي كتابا حصلت (المستقلة) على نسخة منه الى الوحدات الإدارية حول تقسيم الدرجات بينها وعلى أساس عدد ونسبة نفوس كل وحدة و بالاعتماد على إحصائيات التخطيط.

وأشار الى ان كل وحدة إدارية (قضاء أو ناحية) ستحدد حاجتها من الاختصاصات وفق العدد المحدد لها وبالتنسيق مع الدوائر والقطاعات الحكومية ضمن الوحدة الإدارية بما في ذلك حاجة الإدارة المحلية نفسها لافتا بان التقديم يكون حصرا عن طريق قسم التشغيل في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ميسان

ونوه الكتاب الى وجود تفاصيل أخرى لآلية التقديم ستعلن عنها المحافظة عند اكتمال إجراءات تحديد الأعداد والاختصاصات.