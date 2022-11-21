“ميرور” البريطانية : ريال مدريد يغلق بابه في وجه كريستيانو رونالدو

Manchester United's Portuguese striker Cristiano Ronaldo reacts during the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Goodison Park in Liverpool, north west England on April 9, 2022. (Photo by Anthony Devlin / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

المستقلة/- حسم ريال مدريد موقفه من إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، إلى “سانتياجو برنابيو” خلال الموسم الحالي

ودخل رونالدو في أزمة طاحنة مع إدارة النادي الإنجليزي مؤخرا، على خلفية تصريحاته التي هاجم خلالها مسؤولي يونايتد، ومدربه إريك تين هاج.

وزعمت تقارير إسبانية أن ممثلي “الدون” عرضوا عودته إلى ريال مدريد، لمدة 6 أشهر، تبدأ من كانون الثانى/يناير المقبل.

لكن وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن النادي الملكي رفض الأمر، وهو القرار الذي يمثل صدمة لرونالدو.

يذكر أن كريم بنزيما، نجم الميرينجي، يعامي من إصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة ليست قصيرة، لذا أراد المهاجم البرتغالي المخضرم استغلال هذه الظروف للعودة إلى الفريق العاصمي.

وتألق رونالدو طويلا بقميص ريال مدريد، قبل أن يغادره نحو يوفنتوس عقب نهاية موسم (2017-2018)، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الماضي.

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