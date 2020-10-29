ميركل تحذر من الأشهر المقبلة!

المستقلة.. أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ان الاستعدادات للتطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا جارية، محذرة من فصل الشتاء المقبل.

وأكدت أن الاستعدادات للتطعيم ضد الوباء جارية وأن الحكومة تعمل على مبادئ توجيهية أخلاقية بشأن من يجب أن تكون اللقاحات متاحة له.

ولفتت ميركل إلى ان فصل الشتاء القادم سيكون صعبا، بعد أن حددت لهم عشرات الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقالت: “الشتاء سيكون قاسيا.. أربعة أشهر طويلة وشاقة.. لكنها ستنتهي”.

المصدر: روسيا اليوم