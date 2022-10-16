ميرزا : تشكيل الحكومة سيكون بأقرب فرصة ممكنة لتلبي طموحات الشعب

المستقلة /- كشف تيار الفراتين الذي يترأسه المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، الأحد، كواليس مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبة، مشيراً الى ان إعلان التشكيلة الوزارية ستكون قبل المدة المقررة.

وقــال عضو التيار إيهاب عياد ميرزا في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “مباحثات تشكيل الحكومة بدأت منذ الساعات الأولــى للتكليف، وهــي مستمرة لتحديد شكل الحكومة وتدارس المنهاج الحكومي بشكل أوسـع واختيار الــوزراء وفـق المعايير التي طرحها محمد شياع السوداني بالاتفاق مع الكتل السياسية، للمضي بتشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية الخدمة لجميع المواطنين”.

وأشار إلى أن “تشكيل الحكومة سيكون بأقرب فرصة ممكنة لتلبي طموحات جميع أبناء الشعب”.

وبين أن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اتفق مع جميع الكتل السياسية على ترشيح 3 – 5 أسماء للوزارات”، مشيراً إلى “التزامهم بهذه الشروط وفق معايير معينة وتقديم الأسماء بأقرب فترة ممكنة”.

وأوضح أن “السوداني سيضع لمساته على تلك الشخصيات التي ستكون خاضعة للجنة فنية برئاسته للتباحث بشأن الاسم وإمكانيته بإدارة الوزارة، ليكون بعدها الاستقرار على أسماء معينة من المرشحين لتقديمها للتصويت عليها في مجلس النواب”.

وأكـد ميرزا أنـه “لا يوجد هناك (فيتو) على أن يكون المستقلون الأكفاء ضمن التشكيلة الوزارية المقبلة، مما سيدعم شكل هذه الكابينة على أن يكون ذلك وفق الحصص والمناصب التي ستتوزع وفقاً للاستحقاق الانتخابي”، مشيراً إلى “دراسة هذا المقترح من قبل رئيس الوزراء المكلف مع الكتل السياسية للمضي بحكومة مستقرة”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الحكومة المقبلة، يجب أن تكون حكومة خدمية وتعيد لنا هيبة الدولة.

وأضاف المالكي في كلمة له خلال، مناسبة ذكرى تأسيس الحزب، وتابعها “ناس” (15 تشرين الأول 2022)، إنه “ليس عيبا ان نختلف لكن العيب ان لا نتفق وكلنا تحت سقف الدستور”.

وأضاف أن “استكمال الاستحقاقات الدستورية يمثل قرار كل العراقيين الاصلاء، ونحن على أبواب تشكيل حكومة جديدة وهي نتيجة العمل الدؤوب لنواب الشعب”.

وأكد المالكي، أن “الحكومة القادمة لن تكون هبة تعطى بل قيد ومسؤولية في رقاب المتصدين لها، وهي ستكون فرصة لمن يستطيع أن ينجز ويكون على قدر المسؤولية”.

وأشار إلى أن “الحكومة المقبلة امامها ملفات صعبة في ظل التراجع العام في الخدمات، ونريد منها أن توفر الكهرباء والسكن والعمل والخدمات، وعلاج العشوائيات في توفير البديل وليس في فرض الإيجارات”.

ولفت إلى أنه “لا عقدة ولا صعوبة في حل اغلب المشاكل لاسيما ازمة الزراعة والمياه”.