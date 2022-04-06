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ميار الببلاوي تنهار بالبكاء بعد عرض مشهد لها قبل الاعتزال

المستقلة /- انهارت الممثلة المصرية ​ميار الببلاوي​ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيلي لها قبل فترة الاعتزال، وراحت تبكي، مشيرة الى انها لا تريد ان تتذكر تلك الفترة من حياتها: “مش عايزه أفتكر تاريخي الأسود أبوس ايديك”.

وأشارت الإعلامية راغدة شلهوب انها لن تعرض المشهد امام الجمهور: “أنا لم أعرض المشهد للجمهور أنا وأنتي فقط اللي شاهد المشهد”، لترد “الببلاوي”، قائله: “علشان ابني”.
وتابعت ميار: “دي آخر حاجة كنت أفتكر أنكم تعرضوها نفسي الأعمال دي تتحرق. حاولت أحذف الفيديو من على غوغل وأرسلت لإدارة غوغل، وممكن أدفع عمري كله علشان أحذف هذا الفيديو”.

 

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