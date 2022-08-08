ميادة الحناوي ترد: لم اجر عمليات التجميل

المستقلة/-نفت الفنانة ميادة الحناوي صحة ما اشيع مؤخرا بشأن خضوعها لجراحة تجميل، بعد عرض الصور المسربة من حسابات طبيب التجميل نادر صعب لها , وقالت إنها سترد عليه وتكشف الحقيقة ولكن بالوقت المناسب.

وقالت حناوي في تصريحات لبرنامج يلا تريند، على هامش احتفالها بافتتاح منشأة سياحية في مدينة حلب، عن الأمر: ”  أعوذ بالله لا ورحمة ماما ما حصل، أنا اللي فيه دا لأني لا بدخن ولا بشرب حاجة، وبنام بكير، وهرد عن سبب انتشار شائعات عني لكن كل شيء في الوقت المنيح.”.

وأكدت عدم متابعتها لمنصات التواصل الاجتماعي، وقالت في التصريحات: “مالي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي إطلاقًا، دائمًا بيطلعوا عني شائعات فظيعة، والفنان معرض لأي شيء، ورب العالمين هو اللي بيشفي وهو اللي بياخد الروح، وطلعوا أي شيء عني ما بيهمني”.

وعن طريقة تعاملها مع الشائعات قالت: “طلعوا أي إشاعة ما بيهمني طالما ربي رضيان عليا، وقت نحفت برضه قالوا مريضة”.

وطالبت ميادة الحناوي الجمهور بعدم تصديق تلك الشائعات التي تتناقل عنها، مشيرة إلى أنها سترد في الوقت المناسب على كل شيء.

وأثارت صورة نشرها طبيب التجميل اللبناني الشهير نادر صعب غضب كثير من جمهور الفنانة حيث لم يحصل على إذن منها بالنشر هذه الصور بعد إجراء العملية، ما جعل الطبيب نادر صعب يحذف الصور بعد نشرها حتى يحافظ على خصوصية مرضاه، وبعد حذف صور الفنانة ميادة الحناوي قام الطبيب نادر صعب بنشر صور أخرى للفنانة ولكن وضع شريط على عينيها ليخفي ملامحها  ليظهر نجاحه فى جراحة التجميل. الغريب في الأمر أن الطبيب حذف الصور مرة أخرى المنشورة.

 

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