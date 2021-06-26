مى العيدان تكشف أسباب رفض المستشفى علاج انتصار الشراح

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الإعلامي الكويتية مى العيدان عن أسباب رفض مستشفى أميركي علاج مواطنته الفنانة انتصار الشراح.

و شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورةً من مستند المستشفى التي رفضت علاج انتصار عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وكتبت:”الفنانة القديرة انتصار الشراح التي أسعدت قلوب أهل الكويت والخليج والوطن العربي بأعمالها التلفزيونية والمسرحية والتي ترقد منذ 4 شهور في المستشفى الأميري، يعيش زوجها مازن التميمي هذه الأيام في حيرة من أمره بعد ان اعتذر المكتب الصحي بالولايات المتحدة الأميركية عن عدم قبول حالة علاج زوجته انتصار الشراح في مستشفى Mayo Clinic على الرغم ان ادارة العلاج بالخارج منحته الموافقة بعد ان خاطب المستشفى وأرسل له كافة التقارير الطبية الخاصة لزوجته بالاضافة الى التحاليل المطلوبة، ولكنه صدم من رد المكتب الصحي الموجود في أميركا بعدم استقبال الحالة دون ذكر اي اسباب في الرد المرسل من قبلهم”.

وأضافت:”الزوج الحائر «بوسالم» بعد تسلمه الرد «الصدمة» اتجه الى وزارة الصحة لمقابلة وكيل الوزارة ولكنه لم يتمكن من ذلك لتبلغه مديرة المكتب بأن موضوعه عند ادارة العلاج بالخارج وليس عند الوكيل مع ان ادارة العلاج بالخارج لم تقصر معه وأعطته الموافقة ولكن المشكلة في «المكتب الصحي بأميركا» الذي اعتذر عن استقبال الفنانة للعلاج في مستشفى Mayo Clinic.

وتابعت: “«يا جماعة الخير» الفنانة القديرة انتصار الشراح تمر بظروف صحية شديدة منذ 4 شهور لم تتحرك من سريرها في مستشفى الأميري، فلو كان علاجها متوافرا بالكويت «عالجوها» واذا علاجها غير متوافر فالمطلوب من وزارة الصحة مخاطبة المكتب الصحي بأميركا لعلاجها في المستشفى المذكور مادامت لديها موافقة من ادارة العلاج بالخارج بهذا الأمر فلماذا هذا التعنت الذي ربما يؤدي الى تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة انتصار الشراح خصوصا انها تعرضت لتقرحات حاليا في ظهرها لعدم قدرتها على التحرك من السرير!”.

ولفتت: “بدورنا نناشد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الالتفات الى صحة الفنانة القديرة انتصار الشراح والاسراع بسفرها للعلاج في الخارج تأكيدا على حرص الكويت على علاج أبنائها من المبدعين والمتميزين الذين رفعوا اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية والإقليمية”.

عادت مي العيدان وكتبت في منشور آخر: “المستشفى في امريكا هو من رفض استقبال انتصار الشراح بسبب تاخر حالتها الصحيه المكتب الصحي فقط نقل الرفض . . وحابه أوضح شغله مهمه قبل اقل من سنه طلع لها علاج بالخارج وانتصار الشراح اهي اللي رفضت تروح تسافر وتعالج مع ان الدكاتره نبهوا ان خلال شهرين ان ماسافرت وتعالجت راح تدخل بمرحله خطره وانتصار الشراح شاهده على كلامي وماتنكره والإعلاميه فجر السعيد شاهده والفنانة سعاد عبدالله شاهده”.

وأضافت:” انتصار ظلت معانده ماتبي تسافر فاتخيلوا كل هالفتره طبيعي لما الانسان يرفض العلاج طول هذا الوقت طبيعي يدخل مرحلة خطوره وطبيعي ان المستشفى في امريكا ترفض استقباله يخافون او ما عندهم علاجه لان الحاله الصحيه تاخرت حتى بالكويت في حالات خطره المستشفيات الخاصه ترفض علاجهم واستقبالهم وعموما راح يتم مراسلة اكثر من مستشفى اخرى بالعالم وتسافر وتتعالج وترجع بالسلامه”.

وتابعت:” الله يشافي انتصار الشراح ويشافى كل مرضى المسلمين . . بس نصيحه اخواني اَي احد لاسمح الله يمرض والإنسان معرض طول ماهو عايش للمرض لا يتردد و ياجل ويتأخر بالعلاج لان التأخر بالعلاج معناه بالمقابل الصعوبة بالشفاء المستشفيات و الدكاتره بالعالم مو سحره الشافي هو الله لكن الدكتور و المستشفى سبب فلا تترددون . . ادعولها الله يشافيها في هذا الفجر”.

يشار إلى أن الفنانة انتصار الشراح أجرت في نوفمبر العام الماضي عمليةً جراحيةً في الأمعاء، تسببت في إصابتها بنزيف ومضاعفات خطيرة.