موقع : مخطط إيراني لمهاجمة إسرائيل من دول مجاورة أبرزها العراق واليمن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن مخطط إيراني لمهاجمة إسرائيل من دول مجاورة أبرزها العراق واليمن.

وذكر موقع قناة “i24news” الإسرائيلية أنه قبل الذكرى السنوية الاولى لاغتيال قائد ​فيلق القدس​ ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​، يتأهب ​الجيش الإسرائيلي​ لاحتمال تصعيد إيراني، فيما تشير التقديرات إلى أن ​طهران​ ستحاول توجيه ضربة لإسرائيل من إحدى دول الدائرة الثانية مثل ​العراق​ أو ​اليمن​.

وأشار الموقع إلى أن “الجيش الإسرائيلي أجرى الأسبوع الفائت ​مناورات​ حربية وتقييم للأوضاع ومناقشات حول احتمال أن تستخدم إيران نفس البلدان ب​أسلحة​ مختلفة مثل ​صواريخ​ وطائرات بدون طيار ووسائل أخرى يتم تشغيلها عن بعد”.

وبحسب القناة فإن “الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الإيرانيين يستعدون لمثل هذه العملية في الوقت الحالي، وأن الميليشيات الموالية لإيران في العراق أو ​الحوثيين​ في اليمن قد ينفذون عمليات ضد إسرائيل انطلاقا من أراضي اليمن والعراق وتستعد ​اسرائيل من جهتها​ لمثل هذا الاحتمال بل وتعد لإحباطه”.