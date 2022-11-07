موقع تويتر يعلن عن توظيف أكثر من 90 منصبًا جديدا

المستقلة /- يوظف موقع تويتر أكثر من 90 منصبًا على الرغم من تسريح نصف القوى العاملة، فتم إدراج ما لا يقل عن 92 دورًا مفتوحًا على صفحة الوظائف على تويتر، وتم الإعلان عن سبعة أدوار لأول مرة بواسطة تويتر قبل أسبوعين على LinkedIn، وجميعها مقرها لندن، وكانت ست وظائف لمهندسي البرمجيات، على الرغم من طرد أحد كبار المهندسين المقيمين في لندن أثناء نومه.

ووفقًا لما ذكره موقع “business insider”، أرسل إيلون ماسك مذكرة إلى موظفي تويتر تخبر الموظفين أنهم سيعرفون ما إذا كان سيتم تسريحهم عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة الماضية، وعلم بعض الموظفين بمصيرهم ليلة الخميس بعد منعهم من الوصول إلى رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالعمل وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

تولى مؤسس تسلا السيطرة على تويتر الأسبوع الماضي بعد اكتمال صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء المنصة، وفصل على الفور كبار المسئولين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراج أجراوال، ونيد سيجال، المدير المالي.

طرح ماسك لاحقًا أفكارًا جديدة للشركة، بما في ذلك فرض رسوم قدرها 8 دولارات على المستخدمين للحصول على حالة العلامة الزرقاء إلى جانب رؤية عدد أقل من الإعلانات.

أوقفت مجموعة كبيرة من الشركات الإعلانات على تويتر وسط مخاوف بشأن نهج المنصة في الإشراف على المحتوى.

أخبر ماسك بعض المعلنين البارزين على المنصة في مكالمة أن تويتر سيكون لديها مستويات مختلفة من كيفية تعديل المحتوى، وتشبيهه بالتصنيفات العمرية للأفلام، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، ثم غرد ماسك أن “التزام تويتر القوي” بتعديل المحتوى ظل “دون تغيير مطلقًا”.

كما قال في تغريدة أخرى إنه لا خيار أمامه سوى تسريح جماعي للعمال لأن الشركة كانت تخسر 4 ملايين دولار في اليوم.

وأضاف ماسك، “كل من خرج من الخدمة عُرض عليه 3 أشهر من إنهاء الخدمة، وهو ما يزيد بنسبة 50٪ عن المطلوب قانونًا”.