موقع : تراجع القيمة التسويقية للنجم رياض محرز إلى 35 مليون

المستقلة/- تراجعت القيمة التسويقية للنجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي مهاجم إلى 35 مليون يورو بعدما جدد عقده مع الفريق السماوى لمدة موسمين.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة التسويقية للنجوم ولاعبي كرة القدم، فقد هبطت القيمة التسويقية للجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي مهاجم إلى 35 مليون يورو.

ووصلت قيمة رياض محرز السوقية في عام 2020 إلى 60 مليون يورو، غير أنها تراجعت في 2022 إلى 35 مليون يورو مرة واحدة.

ويواصل النجم الجزائري رياض محرز مشوار التألق مع ناديه مانشستر سيتي، بعدما وقع عقدًا جديدًا لمدة عامين مع السماوى، فى صفقة ستشهد بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا حتى يونيو 2025.

وأصبح الجناح الجزائري أحد اللاعبين الأساسيين فى تشكيل بيب جوارديولا منذ انضمامه من ليستر سيتي فى صيف 2018.

وفي المواسم الأربعة التى تلت ذلك ساعد محرز السيتي فى الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وثلاثة كؤوس رابطة الدوري، وكأس الاتحاد، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم الجزائري رياض محرز فى 189 مباراة مع النادي السماوي، وسجل 63 هدفًا وساهم بـ 45 تمريرة حاسمة.

ووقع رياض محرز عقدًا جديدًا لمدة عامين مع مانشستر سيتي، حيث عقد صفقة ستشهد بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في النادي حتى يونيو 2025.

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