موقع : امريكا واوربا لم يحاولا التأثير على كييف من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك

المستقلة/- قال موقع “Responsible Statecraft” التابع لمعهد “Quincy” للإدارة المسؤولة، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يحاولا التأثير على كييف من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وكتب الموقع: “أما فيما يتعلق باتفاقيات مينسك فلم تمارس الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي أي ضغط جدي على كييف لدفعها لتنفيذ الجزء المتعلق بها من هذه الاتفاقية”.

ونقل عن عدد من الخبراء أن السلطات الأمريكية بالرغم من دعمها الرسمي لاتفاقيات مينسك، “لم تعمل شيئا” لدفع أوكرانيا إلى تنفيذها.

وفي تعليقه على القمة الأخيرة لمجموعة العشرين في إندونيسيا أشار الموقع إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أساء تفسير التاريخ عندما تحدث عن التسوية السلمية في بلاده.

وأضاف: “لم تستغل روسيا الوقت الذي قدمته الاتفاقيات لحشد قواتها قبل انتهاك الاتفاقية. وهذا ما عملته أوكرانيا”.

كما أشار إلى أن الاعتقاد أن اتفاقيات مينسك لم تعد سارية هو الشيء الوحيد الذي اتفق عليه زيلينسكي وبوتين.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في قمة مجموعة العشرين أنه لن تكون هناك اتفاقية مينسك-3. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن كييف رفضت بشكل علني تنفيذ اتفاقيات مينسك.

 

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