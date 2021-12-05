موقع اخباري ايراني : طحنون بن زايد آل نهيان، سيزور إيران غدا الاثنين

موقع اخباري ايراني : طحنون بن زايد آل نهيان، سيزور إيران غدا الاثنين

المستقلة/- قال موقع نور نيوز الإخباري الإيراني، اليوم الأحد، إن مستشار الأمن القومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، سيزور إيران غدا الاثنين.

وأشار الموقع إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وكانت تقارير إخبارية كشفت منتصف شهر نوفمبر الماضي عن الزيارة المرتقبة.

وقال موقع أمواج ميديا، ومقره بريطانيا، إنه ”من المقرر أن يسافر مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إيران في زيارة نادرة“.

ونقل عن ”مصدر مطلع في أبوظبي“ أن ”الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية لإجراء محادثات“.

ولفت الموقع إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي في سياق الاجتماعات الأخيرة مع كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة المفاوضات النووية مع إيران.

وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، قد قال في وقت سابق إن بلاده تأخذ خطوات لتهدئة التوترات مع إيران في إطار خيار الدبلوماسية والبعد عن المواجهة.

وقال قرقاش إن الإمارات لا تزال تشعر بقلق شديد بسبب مسلك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان.