موفق العراقي وعمار وعباس وستيفن..مبدعون في مجالات أعمال التصميم والبناء العمراني

حامد شاب

أربعة مبدعين في مجالات تشييد البيوت والعمارات واعمال تصميم البيوت واظهارها بالمظهر الجمالي ، الذي يؤكد قدرة العراقيين على المحافظة على الاصالة والذوق الرفيع في عمل متقن ، يؤكد ان هؤلاء النجوم الاربعة موفق وعمار وستيفن (المسيحي) ، وشقيقهم الاخر عباس الكرطاني، هم شعلة وهج عندما تشتد سواعدهم وهي تتفنن في إظهار أعمالهم في السيراميك والكاشي والنقش الجميل وتراهم يسابقون الخطى لكي تظهر أعمالهم بما يحيطهم بالرعاية والاهتمام ، والحرص على ما يعطي لصاحب العمل حقه من الاهتمام ، وهو يدعو لهم رب السموات بأن يحفظهم ويعلي شأنهم.

هم شباب طيبون ، متفائلون، أكدوا عزمهم على ركوب مسيرة الابداع العراقي ، وترى طلبات الكثيرين من ابناء منطقة الدورة الميكانيك ومن مناطق اخرى من بغداد تنهال عليهم ، وهم يتوددون اليهم ، عله يكون لهم حظوة لديهم ، بأن يكملوا بيوتهم لتظهر بالمظهر اللائق وهم يتفننون في تقديم ما يعلي الذوق العراقي الرفيع المليء بالحيوية والجمالية والفن المبهر الجميل .

وخلال فترة عملهم التي تمتد طوال ساعات النهار، تراهم يتسامرون ويتبادلون مختلف فنون النكتة والكلمات التي يرتشف منها ما يظهر الشخصية العراقية بمرحها وفرحها المعتاد، رغم التعب والجهد المضني الذي يبذلونه وتراهم مثل خلية نحل تسابق الزمن لتنتج عسلا طيب المذاق..

تحية منا للعراقي المبدع موفق الكرطاني ولعمار القيسي ولعباس وللعراقي الاصيل ستيفن عماد وهو مسيحي عراقي يعشق العراق، وهم يعاملونه على أنه أخيهم من أمهم وابيهم، وهم أشبه بثلاثي المرح ، وكيف لا وقد اشادوا في مناطق الدورة ومناطق أخرى في بغداد بيوتا كثيرة ، سرها الجمال والروعة والاتقان والذوق الرفيع.. فلهم من كل عراقي غيور الف تحية وتقدير.. لهؤلاء الذين يبقون مشاعل مضيئة في مسيرة الابداع العراقي العمراني المعطاء ..وهم يستحقون التقدير والثناء على أعمالهم الفنية عن جدارة.