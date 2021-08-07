موعد ومكان دفن الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز

المستقلة /- قالت وسائل إعلام مصرية انه تقرر يوم غد الاحد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وذلك في مسجد المشير طنطاوي .

وأعلن الإعلام رامي رضوان عن موعد ومكان جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، مشيراً إلى أنه موعدها سيكون عقب صلاة الظهر من مسجد المشير في التجمع الخامس.

وأوضح رامي رضوان أن عزاء الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز سيكون في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل في مدينة نصر.

وكان قد أعلن اليوم وفاة الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا عن عمر ناهز 61 عاماً.

واجتاحت موجة حزن على منصات التواصل الاجتماعي ر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز حيث تصدر وسم #دلال_عبدالعزيز عند الإعلان عن وفاتها إثر سوء حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا .

وتداول النشطاء صورا وفيديوهات للفنانة دلال عبد العزيز معبرين عن مدى حزنهم لفقدان ضحكتها وابتسامتها التي كانت لا تفارق وجهها.

وأشار النشطاء إلى أن ” فقدان الأب والأم بنفس السنة شيء مؤلم وموجع للقلب، الله يصبّر قلوبهم ويهون عليهم ويرحم سمير ودلال”.

 

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