موعد عيد الفطر 2022 والعطل الرسمية بالدول العربية

المستقلة /- يعتبر عيد الفطر السعيد من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، خاصة وأنه يأتي مباشرة بعد شهر رمضان المبارك، ويمتد حتى ثلاثة أيام. وفيما يلي الموعد الفلكي لبدء عيد الفطر المبارك لعام 2022، ومواعيد العطل الرسمية في الدول العربية.

موعد عيد الفطر 2022

يعتمد تحديد موعد عيد الفطر على رؤية هلال شهر شوال، ويتم تحري هلال شهر شوال في مساء يوم 29 من رمضان، فإذا لم يتم رصد الهلال، يستمر شهر رمضان ليوم آخر (30 يوما) ويكون بعدها أول أيام العيد.

هذا العام، سيتم تحري هلال شهر شوال بمشيئة الله يوم السبت 30 ابريل 2022، ومن ناحية فلكية فيُتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الاثنين 2 مايو، ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو 2022،

أما في كل من الأردن وسلطنة عُمان والمغرب وجزر القمر، والتي بدأت شهر رمضان يوم الأحد (3 ابريل)، فسيتم تحري هلال شهر شوال بمشيئة الله يوم الأحد 1 مايو 2022.

إجازة عيد الفطر 2022 في الأردن

تبدأ إجازة عيد الفطر في المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً من يوم الأحد – 29 رمضان (1 مايو) – والذي يصادف كذلك عطلة عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء (4 مايو) والذي يُتوقع أن يكون اليوم الثالث من شهر شوال حسب التقويم الإسلامي، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الفطر 2022 في السعودية

القطاع الخاص: تمتد إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية بالنسبة للقطاع الخاص لمدة 4 أيام، تبدأ من يوم الأحد 30 رمضان (1 مايو) إلى الأربعاء (4 مايو).

القطاع الحكومي: أما في القطاع العام فتبدأ اجازة عيد الفطر من نهاية يوم الاثنين 24 رمضان (25 ابريل) وحتى يوم السبت 7 مايو.

إجازة عيد الفطر 2022 في مصر

تبدأ إجازة عيد الفطر في جمهورية مصر من يوم الأحد – 30 رمضان (1 مايو) – والذي يُصادف كذلك عطلة عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء (4 مايو) والذي يُتوقع أن يكون اليوم الثالث من شهر شوال، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الفطر 2022 في الإمارات

تبدأ إجازة عيد الفطر لدولة الإمارات العربية المتحدة من يوم الأحد – 30 رمضان (1 مايو) وحتى اليوم الثالث من شهر شوال (والذي يتوقع أن يكون يوم الأربعاء (4 مايو)). وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص، وسيظل خاضعًا لرؤية الهلال.

إجازة عيد الفطر 2022 في قطر

من المُتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في دولة قطر من يوم الأحد – 30 رمضان (1 مايو) وحتى اليوم الثالث من شهر شوال (والذي يتوقع أن يكون يوم الأربعاء (4 مايو)). وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت

من المُتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في دولة الكويت من يوم الإثنين (2 مايو) وحتى يوم الأربعاء (4 مايو).

إجازة عيد الفطر 2022 في اليمن

تبدأ إجازة عيد الفطر في جمهورية اليمن من يوم الأحد – 30 رمضان (1 مايو) والذي يصادف عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء (4 مايو)، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الفطر 2022 في العراق

تبدأ إجازة عيد الفطر في العراق من يوم الأحد – 30 رمضان (1 مايو) والذي يصادف عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء (4 مايو)، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الفطر 2022 في الجزائر

تبدأ إجازة عيد الفطر في الجزائر من يوم الأحد – 30 رمضان (1 مايو) والذي يصادف عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء (4 مايو).

إجازة عيد الفطر 2022 في المغرب

تبدأ إجازة عيد الفطر في المغرب من يوم 29 رمضان الموافق يوم الأحد (1 مايو/ماي) والذي يُصادف أيضا إجازة عيد الشغل (عيد العمال)، وتستمر إجازة العيد حتى يوم الأربعاء (4 مايو).

إجازة عيد الفطر 2022 في السودان

تبدأ إجازة عيد الفطر في السودان من يوم الإثنين (2 مايو) وتستمر حتى يوم الخميس (5 مايو).

إجازة عيد الفطر 2022 في لبنان

تبدأ إجازة عيد الفطر في لبنان من يوم الأحد – 30 رمضان (1 مايو) والذي يصادف عيد العمال وعيد الشهداء، وتستمر حتى يوم الأربعاء (4 مايو).

إجازة عيد الفطر 2022 في سلطنة عُمان

تبدأ إجازة عيد الفطر في سلطنة عُمان من يوم الأحد – 29 رمضان (1 مايو) وحتى اليوم الثالث من شهر شوال (والذي يتوقع أن يكون يوم الأربعاء (4 مايو)). وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.