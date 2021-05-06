موعد سقوط الصاروخ الصيني

المستقلة /- توقع مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، سقوط صاروخ الفضاء الصيني، الاحد المقبل، مع هامش خطأ لمدة 21 ساعة في هذه التقديرات، مشيراً إلى تنبؤات وزارة الدفاع الأميركية، بموعد سقوط الصاروخ السبت المقبل في الساعة 22 بتوقيت غيرنتش.

وقال مدير المركز المهندس الأردني محمد عودة في بيان صحافي اليوم الخميس، إنه “خلافًا لما هو شائع بشكلٍ مبالغ به، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع عادي ومتكرر بشكل أسبوعي تقريبًا، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه أولًا لقطعة أكبر من المعدل المعتاد، وثانيًا أن النية كانت لإعادته بشكلٍ متحكم به، إلا أنه في النهاية أصبح سقوطًا غير متحكم به شأنه شأن بقية عمليات السقوط التي تحدث بشكلٍ مستمر”.

ويشكل الصاروخ الذي فقدت الصين التحكم به منذ أيام، والبالغ وزنه 21 طناً المنصة الأساسية لصاروخ “لونغ مارش 5 بي” الذي يحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها، وقد انطلق الصاروخ من مركز إطلاق ونتشانغ في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية.

يذكر، ان الصاروخ المكون من 4 معززات دفع نفاث كبيرة، يدور حاليًا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة، وكان قد أطلق يوم 29 نيسان الماضي، حاملا معه القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية (Tianhe) كأول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.