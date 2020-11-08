موعد بدء العام الدراسي في العراق للعام 2020/2021

موعد بدء العام الدراسي في العراق للعام 2020/2021

المستقلة … أجمعت يوم امس السبت اللجنة العليا للصحة والسلامة، وعلى اثر أجتماعها أقرت عدة قرارات منها اعلان موعد بدء العام الدراسي الجديد في العراق 2020/2021.

وبحسب ما أعلنت عنه اللجنة فأن موعد بدء العام الدراسي في العراق سيكون بتاريخ 29/11 نوفمبر الحالي، والذي يوافق يوم أحد ليكون بدايةً للعام الدراسي في ظل تفشي جائحة كورونا في العراق.

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وفي تصريح سابق أكد المتحدث بأسم وزارة التربية حيدر فاروق بأن الوزارة ستعتمد التعليم المدمج خلال العام الدراسي المقبل.

وقال فاروق للمستقلة أن الوزارة وضعت آليات يمكن العمل بها لتلائم طبيعة المعطيات الموجودة لوجود الجائحة،مشيرا الى اعلانها بعد الاعلان عن موعد العام الدراسي الجديد والذي يتعلق بقرارات خلية الأزمة ووزارة الصحة.

وأضاف أن هناك دروس تفاعلية عملية ممكن أن تكون داخل الصف ودروس يمكن تلقيها عبر المنصات الالكترونية والتلفزيون التربوي من خلال وسائل التواصل المتاحة، مبينا أن هذه الآليات وأخرى غيرها سيتم اعتمادها من قبل وزارة التربية في العام الدراسي المقبل.