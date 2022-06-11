موظفو عقود و اجراء البصرة يقطعون الطريق السريع – صور

المستقلة /- نريمان المالكي / قام موظفو عقود و اجراء البصرة صباح اليوم السبت من مختلف الدوائر بالتظاهر قرب سيطرة السدرة في البصرة.

كما قاموا بقطع الطريق السريع امام حركة الصهاريج و الشاحنات الداخلة و الخارجة من و الى المحافظة حسب ما ورد عن مراسلة المستقلة مطالبين الحكومة بشمولهم في قانون الامن الغذائي و تثبيتهم على الملاك الدائم .

ويعد ملف الاجراء والعقود من اكثر الملفات تعقيدا في البلاد، حيث يخرجون بين مدة وأخرى في تظاهرات كبيرة يطالبون بحقوقهم.