موظفو شركة مقاولات يعتدون بالضرب على مصوري قناة دجلة في النجف

المستقلة/- تعرض كادر قناة دجلة المكون من المصورين ( طاهر العساف، زيد السلامي) الى اعتداء بالضرب من موظفي احدى شركات المقاولات، اثناء قيام المصورين بتوثيق مراحل تنفيذ المجسرات في محافظة النجف.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة وقعن المصور طاهر العساف قوله في اتصال هاتفي ، انه كان اليوم مع زميله المصور، في تغطية خاصة، لنقل احوال المدينة بعد انتهاء مراسيم زيارة الاربعين، بالقرب من احدى مشاريع مجسرات الزهراء التابعة لشركة “نيم” للمقاولات، وفوجئ بقيام شخصين يعملان في المشروع، بالاعتداء عليه وزميله دون مبرر، مبينا ان الشخص المعتدي ادعى انه المهندس المقيم في المشروع.

وقال ابلغنا الشخص المعتدي ان تغطيتهم تهم المحافظة وليس مشاريعهم فحسب، لكن دون جدوى، ما اضطر الكادر الى الانسحاب من الموقع بعد توثيق المشادة الكلامية بين الجانبين والاعتداء من قبل المهندس المقيم.

واظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا الزملاء، لحظة اعتداء موظفي الشركة على الكادر، بالتدافع معهم والاعتداء عليهم بالضرب، لمنعهم من التصوير.

وفي الوقت الذي عدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما تعرض له الصحفيان، انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد المكفولة دستوريا، فانها أكدت ان موظفي الشركات تنحصر مهامهم بتنفيذ الأعمال، كما ان مهام المصورين الصحفيين توثيق مراحل العمل والانجاز او التلكؤ.

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