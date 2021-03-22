موظفون جدد في صحة كربلاء يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم

المستقلة / علي النصر الله / .. تظاهر العشرات من موظفي دائرة صحة كربلاء المعينين الجدد ، اليوم الاثنين، امام مبنى دائرة صحة كربلاء للمطالبة برواتبهم المتأخرة .

وقال مهندس أجهزة طبية هشام عبد الرزاق في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) نحن “مجموعة من المتعينين الجدد في صحة كربلاء عام 2019 ، تظاهرنا أمام مبنى دائرة الصحة بسبب تأخر رواتبنا لمدة 14 شهر ، ولم تصرف إي مستحقات مالية لنا في جائحة كورونا وما رافقها ونحن تعيين مركزي ومجموعنا 45 موظف “.

وقال إن “جميع المحافظات صرفت رواتبهم ، عدا محافظة كربلاء “.