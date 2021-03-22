موظفون جدد في صحة كربلاء يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم

المستقلة / علي النصر الله / .. تظاهر العشرات من موظفي دائرة صحة كربلاء المعينين الجدد ، اليوم الاثنين، امام مبنى دائرة صحة كربلاء للمطالبة برواتبهم المتأخرة .

وقال مهندس أجهزة طبية هشام عبد الرزاق في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) نحن “مجموعة من المتعينين الجدد في صحة كربلاء عام 2019  ، تظاهرنا أمام  مبنى دائرة الصحة بسبب تأخر رواتبنا  لمدة 14 شهر ،  ولم تصرف إي مستحقات مالية  لنا في جائحة كورونا وما رافقها ونحن تعيين مركزي ومجموعنا 45 موظف “.

وقال إن “جميع المحافظات صرفت رواتبهم ،  عدا محافظة كربلاء “.

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