موظفة تتقدم بشكوى ضد شركة آبل بعد فضحها لحالات التحرش والتمييز

المستقلة /-تقدمت موظفة فصلتها شركة “أبل” الشهر الماضي بعد أن قادت زملاءها العاملين لنشر حالات لما وصفوه بالتحرش والتمييز علنا داخل الشركة، بشكوى للمجلس الوطني الأمريكي لعلاقات العمل.

وفي الوثائق المتعلقة بالشكوى، زعمت جانيك باريش، المديرة السابقة لبرامج “أبل” أن الشركة فصلتها من العمل لإحباط جهودها لتنظيم زملائها العاملين.

وورد في الشكوى أن “شركة أبل أنهت تعاقد باريش بناء على أسباب وذرائع واهية، وأن السبب الحقيقي لإنهاء تعاقدها هو محاولة تقويض الحملة التنظيمية الناجحة التي دشنتها باريش وزملاؤها في العمل لمعالجة مخاوف الموظفين في مكان العمل”.

وأثارت باريش مخاوف بشأن قضايا، من بينها علاج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة في الأجور، والتمييز على أساس الجنس، والصحة العقلية للموظفين، وذلك وفقا لما ورد في الشكوى.

وفي مقابلة في الشهر الماضي، قالت باريش إن شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون أبلغتها بقرار الفصل لحذفها مواد على أجهزة الشركة بينما كانت قيد التحقيق، بشأن تسريب اجتماع للشركة إلى وسائل الإعلام. وقالت باريش إنها نفت حدوث التسريب.

وردا على الشكوى المقدمة يوم الثلاثاء، كررت شركة “أبل” تعليقا سابقا، مفاده أنها لا تناقش مسائل محددة تخص الموظفين وأنها “ملتزمة بشدة بتوفير بيئة عمل تتسم بالإيجابية والشمول والحفاظ عليها” مع أخذ “جميع مخاوف” الموظفين على محمل الجد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات ترجح انجاز عمليات العد والفرز نهاية الاسبوع

اخر الاخبار

مساء اليوم.. قمة نارية تجمع ليفربول الانكليزي واتلتكو مدريد الاسباني

اخر الاخبار

موظفة تتقدم بشكوى ضد شركة آبل بعد فضحها لحالات التحرش والتمييز

اخبار العراق

ضبط 4 شاحنات محملة بمواد متنوعة معدة للتهريب في جمرك المنطقة الشمالية

اخر الاخبار

الرئيس الامريكي يحمل منظمة اوبك ارتفاع اسعار النفط والبنزين

اخر الاخبار

تراجع اسعر النفط بعد زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير

اخبار العراق

الهيتي : قانون الضمان الصحي من أفضل القوانين التي شرعها مجلس النواب

اخبار العراق

الهيتي : قانون الضمان الصحي من أفضل القوانين التي شرعها مجلس النواب

اخبار العراق

الكهرباء تؤسس فريق اعلامي لدعم الطاقة المتجددة من الشمس والرياح

اخبار العراق

مستشار : إنجاز حفر عددٍ من الآبار النفطية بين محافظتي المثنى وذي قار

اخبار العراق

بسبب شح المياه.. العراق يتجه نحو تقليل الاعتماد على السدود

اخبار العراق

وزارة العمل تستعد لإطلاق استمارة للمستفيدين من رواتب شبكة الحماية

اخبار العراق

لجنة تعتبر مبلغ التريليون دينار غير كاف لتعويض متضرري نينوى

اخبار العراق

ارتفاع خطير بحالات التسمم في ميسان

اخبار العراق

الاعدام بحق مجرمين قتلا مواطنا شارك بتظاهرات تشرين

اخر الاخبار

العراق.. وأفول عهد الزعامات المصطنعة!!

اخر الاخبار

هل تنتصر العدالة لانصاف الصحفيين العراقيين الذين قتلوا وقيدت قضاياهم ضد مجهول