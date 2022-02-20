موضة السبعينيات تعود بقوة هذا الربيع

المستقلة /- قالت مجلة Elle إن موضة السبعينيات تعود بقوة هذا الربيع إلى عالم الموضة النسائية لتمنح المرأة إطلالة مبهجة تعكس التفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة أن الموضة النسائية تتألق هذا الموسم بالألوان الزاهية والنقوش الجذابة المستوحاة من تصاميم ورق الحائط، والتي تُضفي على المظهر طابعاً جريئاً يخطف الأنظار. وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة أكثر هدوءاً بتنسيق القطع المزدانة بألوان ونقوش زاهية مع قطع بألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي ودرجات البيج والبني.
كما يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية بتنسيق القطع المزدانة بألوان ونقوش زاهية مع بعضها البعض، على أن تكون ضمن عائلة لونية واحدة.

 

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موضة السبعينيات تعود بقوة هذا الربيع

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