موسم قياسي لبطولة فورمولا إي

المستقلة/- استقطبت بطولة إيه بي بي فورمولا إي التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات جمهورًا أكبر في موسمها الثامن يتجاوز الأعداد القياسية التي حققتها في الموسم السابق، وذلك بفضل صيغة جديدة لمنافسات التأهل وعودة إقامة السباقات في آسيا.

ومن ضمن سلسلة من الإضافات الرياضية وعروض البث الجديدة للموسم الثامن، فقد أضيف شكل جديد لمنافسات التأهل يشارك فيه جميع السائقين البالغ عددهم 22 سائقًا ضمن مجموعتين، ليتنافس الأربعة الأوائل من كل مجموعة في منافسات ثنائية تتضمن خروج الخاسر من أول مرة. وتعدّ تلك أول مرة تستخدم فيها تلك الطريقة في عالم رياضة السيارات وابتكارًا استقطب اهتمام الجمهور وزاد حماسهم ليرتفع عدد جمهور جولات التأهيل بواقع 49 بالمائة مقارنة مع الجمهور الذي حضر التأهل بشكله التقليدي لأسرع زمن في اجتياز الحلبة خلال الموسم السابع.

كما يتضمن البرنامج الحافل والأكثر إثارة في جدول بطولات إيه بي بي فورمولا إي العالمية 16 سباقًا تقام في 10 مدن وتشهد عودة السباقات في آسيا من خلال الانطلاق الناجح في العاصمة الأندونيسية جاكارتا، بالإضافة إلى سباقين متتالين لختام الموسم الثامن في العاصمة الكورية سيؤول. وكان سباق جاكارتا في شهر يونيو أول سباقات الفورمولا إي في آسيا منذ العام 2019 والسباق الأكثر مشاهدة على المستوى المحلي في تاريخ البطولة الذي شمل 100 سباق، حيث بلغ العدد التراكمي للجمهور 27.6 مليون شخص في إندونيسيا.

وشكّل متابعو البث الحيّ غالبية جمهور الفورمولا إي لأول مرة في الموسم السابع، وهو ما تكرر خلال الموسم الثامن مع زيادة قدرها 10% في عدد جمهور البث الحي ليصل إلى 216 مليون – الأمر الذي أسهم في نمو عدد الجمهور الإجمالي بنسبة 20 بالمائة ليصل إلى 381 مليون شخص.

وساهم الاتساق في جداول السباقات وتحسين تغطية السباقات الأكثر تنافسية في زيادة تفاعل الجمهور، ليرتفع إجمالي ساعات مشاهدة الموسم الثامن بنسبة 58% مقارنة مع الموسم السابع، وتحقق البطولة زيادة سنوية قدرها 28% في متوسط فترة المشاهدة لكل سباق مباشر.

كما حققت القنوات الرقمية والاجتماعية لبطولة فورمولا إي زيادات واضحة في مشاهدة مقاطع الفيديو بلغت 165% مقارنة مع الموسم السابع، وارتفاع نسبة التفاعل بواقع 49 بالمائة في ظل تطبيق استراتيجية جديدة لمحتوى قنوات التواصل الاجتماعي.

في هذا الصدد قال جيمي ريجلي، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي: “تحظى بطولة إيه بي بي فورمولا إي التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات بقاعدة جماهيرية عالمية تتميز بالشغف لترسخ مكانتها كرياضة مرموقة يتابعها الملايين مباشرة، فقد ارتفع عدد مشاهدي السباقات الحيّة في هذا الموسم إلى مستوى غير مسبوق بفضل تحسين البث والجدولة والابتكارات الرياضية في البطولة ومنها الصيغة الجديدة لجولات التأهل. وشهدت السباقات المقامة في سيؤول منافسة حامية بين أربعة سائقين لتنتهي بفوز ستوفل فاندورن باللقب المرموق كبطل للعالم.”

وأضاف: “نشكر شبكتنا العالمية من شركاء البث المتميزين على مساهمتهم الهامة في تقديم الموسم الثامن بهذا الشكل الاستثنائي، وسنواصل العمل معًا لاستمرار الزخم وترسيخ مكانة الفورمولا إي كبطولة محبوبة يتابعها الجيل الجديد بكل شغف.”

يذكر أنه قد تم الكشف عن سيارة السباق الجديدة Gen3 في موناكو أوائل العام الحالي كأسرع وأخف وأقوى سيارة كهربائية على الإطلاق، وستشارك السيارة في بطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية التي تنطلق في 14 يناير 2023 في مكسيكو سيتي بداية الموسم التاسع، والتي تتلوها الجولتان الثانية والثالثة في منطقة الدرعية بالسعودية يومي 27 و 28 يناير 2023.