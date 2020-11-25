موسكو مستعدة لتلبية طلبات بغداد العسكرية و دعم الكاظمي

موسكو مستعدة لتلبية طلبات بغداد العسكرية و دعم الكاظمي

المستقلة /- التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال حسين في مؤتمر صحفي صحفي مع لافروف تابعته المستقلة اليوم الأربعاء، “ننقل تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

من جانبه، قال لافروف “نرحب بزيارة وزير الخارجية العراقي والوفد المرافق له، وسنقوم بمناقشة العلاقات الثنائية والعديد من القضايا في المنطقة”.

وأشار إلى أن “بلاده تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى موسكو في وقت قريب”.

وأكد، أن “حكومة بلاده تدعم الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي”، مبدياً استعداد بلاده “لتلبية طلبات الحكومة العراقية على مستوى المعدات العسكرية ودعم الجيش العراقي”.