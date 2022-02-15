موسكو: لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا

موسكو: لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا

المستقلة /- شدد السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن موسكو “لن تغزو أوكرانيا إلا إذ تم استفزازنا”.

وقال تشيجوف، الذي يمثل روسيا في بروكسل منذ 2005، في حديث لصحيفة “ذي غارديان” البريطانية الاثنين: “لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا لفعل ذلك”.

“افتعال حادثة”

كما أكد أنه “إذا شن الأوكرانيون هجوماً ضد روسيا لا تتفاجأوا إذا قمنا بهجوم مضاد. أو إذا باشروا بقتل مواطنين روس بوقاحة في أي مكان، في دونباس أو في مكان آخر”، في إشارة إلى المنطقة الشرقية في أوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات.

كذلك حذر تشيجوف من أن “استفزازاً” أوكرانياً قد يدفع الكرملين إلى التصرف، مضيفاً: “ما أعنيه باستفزاز أنه يمكنهم افتعال حادثة ضد الجمهوريات المعلنة في دونباس، استفزازها، ومن ثم ضربها بقوة، مثيرين ردة فعل روسيا لتتفادى كارثة إنسانية عند حدودها”، وفق فرانس برس.

أكثر من 100 ألف جندي روسي

يشار إلى أن القلق من اندلاع نزاع كبير في أوروبا يتزايد مع حشد أكثر من 100 ألف جندي روسي عند الحدود الأوكرانية.

ولطالما نفت موسكو وجود نية هجومية لديها، علماً أنها ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 من أوكرانيا، وتدعم انفصاليين موالين لها في شرق هذا البلد.

في المقابل تقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ”ضمانات أمنية” لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.