موسكو تستضيف مباحثات روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي

المستقلة/- انعقدت صباح اليوم الاثنين، في موسكو المباحثات المشتركة بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي.

وترأس الأمين العام، حسين ابراهيم طه وفد المنظمة، بينما ترأس الجانب الروسي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية.

وبحث الطرفان اثناء اجتماعهما على نحو مستفيض التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بما يخدم الجهود والمساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار والتنمية في العالم.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم روابط الصداقة القائمة ودعم التعاون بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي في مختلف المجالات وذلك في ضوء عضوية روسيا المراقبة في منظمة التعاون الاسلامي .

من جهة آخرى، استعرض الجانبان التعاون الثنائي والتنسيق في جميع  المسائل ذات الاهتمام المشترك  وذلك في إطار آلية التشاور السياسي بين الجانبين.

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