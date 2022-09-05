مورينيو: من الأفضل خسارة روما مباراة بنتيجة 4-0

المستقلة /- أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، أنه من الأفضل خسارة مباراة واحدة بنتيجة 4-0 أفضل من أربع مباريات بنتيجة 1-0، لأننا في النهاية خسرنا 3 نقاط فقط أمام أودينيزي وحاولنا الدفاع عن بعض أخطاء روما الفردية.

وقال جوزيه مورينيو، في تصريحات لشبكة “دازان”: “تفسيري هو أنها كانت مباراة صعبة، خصم صعب يعرف كيف يلعب هذا النوع من الألعاب، لا يمكنك أن تتأخر في هذه المباريات، وإلا فهم يدافعون جيدًا، ويذهبون إلى العداد، ويمكنهم التحكم في الإيقاع، وارتكاب أخطاء تكتيكية، لذلك إذا تراجعت ضدهم، فأنت بالفعل في ورطة”.

وأضاف جوزيه مورينيو: “كانت لدينا فرصة كبيرة في وقت مبكر مع باولو ديبالا، الذي بغض النظر عن النتيجة من وجهة نظري كان أفضل لاعب على أرض الملعب، ولكن بعد ذلك كنا في أيديهم، في كل مرة ذهب أودينيزي إلى العداد، استسلمنا”.

وتابع: “كانت فرصنا بضربة رأس خارج المرمى وركلة جزاء محتملة ربما تكون تسللًا على أي حال، ولكن عندما تخسر 4-0، لا يمكنك التحدث عن الحكم. هذه هي قاعدتي”.

وقال جوزيه مورينيو: “سأقول إنني أفضل خسارة مباراة واحدة 4-0 على أربع مباريات 1-0، لأننا في النهاية خسرنا ثلاث نقاط فقط بدلاً من 12”.

وأضاف: “من الصعب علينا وعلى الجماهير الابتلاع، ولكن هذه هي الحياة، لدينا مباراة أخرى يوم الخميس ونمضي قدمًا.”

وتابع: “كان لدى فريق روما فرص لتحقيق التعادل أو التقدم 2-1، ولم نستغلها، لقد كانوا خطرين على العداد وكانت هناك بعض الأهداف التي كانت بسبب أخطاء فردية كبيرة، لكن الأخطاء الفردية في فريقي تصبح دائمًا أخطاء جماعية”.

واستطرد: “إنه صعب، لكننا نواصل، هناك الكثير من الفرق هناك بالقرب من القمة، نواصل طريقنا”.

وأردف: “عندما تخسر 4-0 ، لا يمكنك التحدث عن الحكم ، ولكن عندما سمعنا أن هذا هو حكم المباراة، أدركنا أنه كان الحكم المثالي لفريق مثل أودينيزي للعب على أرضه. أول بطاقة صفراء ذهبت إلى فنان المباراة ، التي تقول كل شيء”.

واستكمل مورينيو تصريحاته قائلا: “كنا متأخرين هنا وتمكنا من استعادة التعادل في التسعين، وعرفنا حينها أنها ستكون مشكلة، فمن بين 45 دقيقة يتم لعب 20 دقيقة فقط. إنها مدرسة رائعة للعب النظيف”.

واختتم جوزيه مورينيو: “حقا، مبروك لهم، هذه هي الطريقة التي يلعبون بها، ونحن نفعل ذلك بشكل مختلف، وسنلتقي مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الموسم”.