موريتانيا الدولة الفقيرة.. توزع 12 مليون دولار على فقرائها

المستقلة /- أعلنت الحكومة الموريتانية، أنها ستوزع 4,7 مليار أوقية، أي ما يعادل 12,2 مليون دولار، على الأسر الفقيرة لمساعدتها في مواجهة تداعيات الموجة الثانية من جائحة “كورونا”.

وستتولى المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء “تآزر”، التي أعلنت النبأ، توزيع المساعدات، موضحة أن الهدف من توزيع هذه المبالغ هو “التخفيف من الآثار السلبية للموجة الثانية من جائحة كورونا”.

وقالت المندوبية في بيان، إن “المبلغ الذي سيتم توزيعه يصل إلى أربع مليارات وسبع مائة وخمس وعشرين مليون أوقية قديمة، سيوزع على مائتي وعشرة آلاف أسرة فقيرة على مستوى جميع ولايات الوطن”.

وكانت السلطات الموريتانية قد فرضت حظر تجول جزئي منذ أسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو القرار الذي واجه انتقادات بسبب الأضرار التي يلحقها بالكثير من العاملين في القطاع غير المصنف.