مودل روز تتعرض لهجوم حاد بسبب احتفالها باستقلال أمريكا

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفاشينيستا السعودية، مودل روز، لموجة انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب طريقة احتفالها بالعيد القومي لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت روز، في فيديو وثقته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وهي بملابس ضيقة وترقص حول عمود معلق به علم أمريكا بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة، كما رأها البعض الآخر محاولة منها لاسترضاء الشعب الأمريكى، طمعاً في الجنسية.

وانتقد متابعي مودل روز ، وجاءت تعليقات الجمهور : “مستانسة أكثر من الأمريكان شو ها السالفة، كنتي رفعتي علم السعودية أولى هترجعي في يوم ليها، ما راح يعطونك الجنسية ترا، لاتسوين روحك أمريكية وارفعي علمك الحقيقي، عادي هي متصورة مع علم مثلكم إذا سافرتم، ما كتبت أنا أمريكية لا تزودينها”.

مودل روز هي عارضة أزياء سعودية، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2013 بدأت نشاطها في عروض الأزياء وتوجهت لهذا المجال حيث كسبت شهرة واسعة فيه، وحظيت بنسبة متابعين عالية، تعتبر الأعلى بين عارضات الأزياء العربيات في “إنستغرام”، ووصل عددهم إلى عشرة ملايين متابع.