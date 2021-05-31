“موج” تشترط توفر بيئة ملائمة بالحد المعقول للمشاركة بالانتخابات

المستقلة/- اشترطت الجبهة الوطنية المدنية (موج) لمشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بتوفر بيئة انتخابية ملائمة بحدها المعقول والمقبول

وقالت الجبهة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين، بات واضحاً ان الوضع السياسي المقلق وغير المستقرالذي يعيشه أبناء شعبنا العراقي من تصعيد مستمر تجاه الناشطين والمتظاهرين السلميين والتجاوز على سيادة الدولة والنشاط الارهابي الذي يستهدف أبناءنا من القوات الأمنية.

وأشارت الى أنها تواصل فعالياتها المختلفة والمستمرة على أكثر من صعيد للنظر في كل ماهو ممكن من أجل تعديل مسار العملية السياسية، منوهة الى انه انبثق عن هذه الاجتماعات تكليف هاني ادريس أميناً عاماً للجبهة لما يتمتع به من قدرات قيادية وشخصية مناضلة مشهود لها بالوطنية والنزاهة والاخلاصز

وأضاف البيان  ومما يضاف لأداء وجهد الجبهة جرى تكليف قيادة عامة للجبهة الوطنية المدنية من شخصيات ذات تأريخ مشهود له بالوطنية والكفاءة والنزاهة تمثل كافة أطياف مجتمعنا العراقي ومن جميع محافظات العراق .

وأكد البيان موقف الجبهة “الواضح من المشاركة المشروطة في الانتخابات “، مبينة انها وسوف تحدد موقفها من المشاركة او عدمه “بما يتوفر من بيئة انتخابية ملائمة بحدها المعقول والمقبول”.

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