موج تستنكر اغلاق مقر مجلس اعيان الفلوجة

المستقلة/- أعربت الجبهة الوطنية المدنية (موج) عن استنكارها وشجبها لقرار غلق مقر مجلس أعيان وأبناء الفلوجة المستقل.

وقالت الجبهة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “في الوقت الذي يعيش فيه العراقييون حياتهم الإعتيادية في ظل الدستور الذي يجيز لهم ممارسة حقهم الطبيعي في النقد من أجل الاصلاح وتصحيح الاخطاء، دون الإجراءات التعسفية وتكميم الافواه ومنع المواطن من التظاهر واعلاء صوته تجاه اي ممارسة تقييد الحريات وتسمح بشرعنة الدكتاتوريات والفساد والتي انطلقت في كثير من المدن العراقية الرافضة لمخرجات العملية السياسية الحالية ، تم غلق مجلس أعيان وأبناء الفلوجة المستقل ليلة أمس وهو منظمة مجتمعية غير سياسية”.

ووصف البيان قرار الاغلاق بأنه “دليل واضح على صورةٍ سيئة لإنتهاك الحريات والعمل المجتمعي الذي يخدم أبناء المدينة”.

واعرب البيان عن الاستنكار والشجب “الشديد لهذه الممارسات غير المقبولة”، داعيا الجهات الحكومية المسؤولة لإعادة فتح المقر والسماح بممارسة دورهم المجتمعي دون تصعيد أو تسقيط.